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Египет — Марокко: гости забили два гола за три минуты

Египет — Марокко: гости забили два гола за три минуты
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В эти минуты идёт матч за третье место футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречаются сборные Египта и Марокко. Команды играют на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу сборной Марокко.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
08 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Египет U23
Перерыв
0 : 2
Марокко U23
0:1 Абде – 23'     0:2 Рахими – 26'    

На 23-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник сборной Марокко Эз Абде. На 26-й минуте Суфьян Рахими укрепил преимущество марокканской национальной команды.

В полуфинале олимпийского турнира сборная Египта проиграла Франции 1:3 (0:2 д. вр.), а команда Марокко уступила Испании (1:2).

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. В финале сыграют сборные Франции и Испании. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

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