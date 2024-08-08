Египет — Марокко: гости забили два гола за три минуты

В эти минуты идёт матч за третье место футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречаются сборные Египта и Марокко. Команды играют на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу сборной Марокко.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник сборной Марокко Эз Абде. На 26-й минуте Суфьян Рахими укрепил преимущество марокканской национальной команды.

В полуфинале олимпийского турнира сборная Египта проиграла Франции 1:3 (0:2 д. вр.), а команда Марокко уступила Испании (1:2).

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. В финале сыграют сборные Франции и Испании. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

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