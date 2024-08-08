Игорь Денисов признался, что в 13 лет пил водку

Бывший полузащитник сборной России, а ныне тренер в академии «Торпедо» Игорь Денисов высказался о своём общении с юными футболистами.

— Я знаю своё детство. Я сейчас с 12-летними общаюсь не как с детьми. Я в 13 лет водку пил.

— Водку пил в 13 лет?

– Да. И что? Это не дети. Я считаю, что это уже взрослые, адекватно понимающие люди. Я им говорю: «Ты встаёшь с утра и принимай решение, как тебе жить. И отвечай за это решение». Я считаю, что в 12–13 лет говорить ребёнку, что результат не важен…. Результат важен, но какими способами, — сказал Денисов выпуске YouTube-канала Nobel.

40-летний Игорь Денисов стал тренером академии московского «Торпедо» минувшей зимой. Он завершил игровую карьеру в 2019 году. Денисов в своей карьере выступал за санкт-петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи», а также за московские «Динамо» и «Локомотив». В составе «Зенита» Денисов стал трёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2011/2012), обладателем Кубка России (2009/2010), двукратным обладателем Суперкубка России (2008, 2011), обладателем Кубка УЕФА (2007/2008) и Суперкубка УЕФА (2008). С «Локомотивом» он стал чемпионом России (2017/2018) и двукратным обладателем Кубка России (2016/2017, 2018/2019).