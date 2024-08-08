Игорь Денисов назвал недостатки академии «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Денисов раскритиковал академию петербургского клуба.

«Проблема в самой академии. Самом воспитании, самой методике. Они взяли какую-то голландскую систему, испанскую систему. Я задаю конкретный вопрос. Что такое голландская система? Никто мне не может сказать, что такое голландская система. Единственная система, которая приносила нам плоды – это СССР», – сказал Денисов в выпуске YouTube-канала Nobel.

40-летний Игорь Денисов стал тренером академии московского «Торпедо» минувшей зимой. Он завершил игровую карьеру в 2019 году. Денисов в своей карьере выступал за санкт-петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи», а также за московские «Динамо» и «Локомотив». В составе «Зенита» Денисов стал трёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2011/2012), обладателем Кубка России (2009/2010), двукратным обладателем Суперкубка России (2008, 2011), обладателем Кубка УЕФА (2007/2008) и Суперкубка УЕФА (2008). С «Локомотивом» он стал чемпионом России (2017/2018) и двукратным обладателем Кубка России (2016/2017, 2018/2019).