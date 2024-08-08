«Реал» готовит предложение «Тоттенхэму» по Кристиану Ромеро на € 50 млн — TEAMtalk

Мадридский «Реал» намерен приобрести 26-летнего центрального защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро и готовит предложение в размере € 50 млн. Об этом сообщает TEAMtalk.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Тоттенхэм» будет готов расстаться с аргентинским футболистом, только если заинтересованный в его услугах клуб предложит очень солидную сумму. Сообщалось, что «шпоры» оценивают Ромеро в € 175 млн.

Центральный защитник выступает в составе «Тоттенхэма» с 2021 года. За этот период он принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: