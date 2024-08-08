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Юрий Жирков назвал игрока, который станет лучшим в этом сезоне РПЛ

Юрий Жирков назвал игрока, который станет лучшим в этом сезоне РПЛ
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Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков поделился мнением об игре футболиста «Зенита» Максима Глушенкова.

— Какое впечатление на вас производит то, что творит сейчас Глушенков?
— Он в прошлом сезоне в «Локомотиве» неплохо играл. Сейчас перешёл в более сильную команду и показывает отличный футбол. С хорошими партнёрами. Там Вендел, другие бразильцы. Думаю, Глушенков в этом году будет и чемпионом, и станет лучшим игроком. И, думаю, он будет так продолжать, соперников у «Зенита» нет. Они могут сами себе проиграть в паре игр, и всё. В двух играх что-то не получится, ещё что-то — но не больше, – приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, 20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). 25-летний российский футболист забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей в составе петербургского клуба.

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