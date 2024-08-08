«Моя мечта стоит дороже денег». Ришарлисон — об интересе к нему от саудовских клубов

Центральный нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон высказался об интересе к нему со стороны клубов из Саудовской Аравии.

«Это большие деньги, но моя мечта стоит дороже. Мне пришло предложение, но моя мечта выступать за сборную Бразилии и АПЛ говорит громче. Всё решено», — приводит слова Ришарлисона ESPN Brasil.

Ранее в СМИ появилась информация, что 27-летним футболистом интересуется «Аль-Ахли».

В минувшем сезоне Ришарлисон принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

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