Экс-тренер ЦСКА вошёл в штаб «Зенита»

Испанский тренер по физической подготовке Антонио Тапиа де ла Рубиа присоединился к тренерскому штабу «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» приветствует Антонио в Петербурге и желает побед и успехов вместе с сине-бело-голубыми!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Антонио Тапиа де ла Рубиа родился 23 декабря 1986 года в испанской Малаге. Сын экс-тренера «Малаги», «Бетиса» и «Тенерифе» Антонио Тапии, он окончил университет Мадрида со степенью бакалавра наук по физической активности и спорту.

Испанский специалист имеет опыт работы в таких клубах, как «Атлетико» Мадрид, «Бетис», «Леганес» и «Малага». С 2013 по 2021 год он входил в тренерский штаб московского ЦСКА, а минувший сезон-2023/2024 провёл в «Ростове».