Египет — Марокко: гости забили пятый гол в ворота египтян

В эти минуты идёт матч за третье место футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречаются сборные Египта и Марокко. Команды играют на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). На момент выхода новости счёт 5:0 в пользу сборной Марокко.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 73-й минуте защитник Акрам Накаш забил пятый гол в ворота египтян.

Ранее, на 23-й минуте, счёт во встрече открыл полузащитник сборной Марокко Эз Абде. На 26-й минуте Суфьян Рахими укрепил преимущество марокканской национальной команды. На 51-й минуте полузащитник Марокко Билал Эль-Ханнус довёл счёт до разгромного. На 64-й минуте нападающий Суфьян Рахими забил четвёртый гол гостей в игре.

В полуфинале олимпийского турнира сборная Египта проиграла Франции 1:3 (0:2 д. вр.), а команда Марокко уступила Испании (1:2).

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