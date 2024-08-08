«Кто-то должен остановить такой «Зенит». Максим Деменко — о матче с «Динамо»

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с московским «Динамо». Встреча пройдёт в субботу, 10 августа, а стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

«У «Динамо» в матче с «Зенитом» есть все шансы. Конечно, «Зенит» сейчас лучше и интереснее, но всё равно кто-то должен остановить такую команду, это вопрос времени. «Динамо» сейчас выиграло три матча подряд в РПЛ и не потеряло очков, поэтому они могут дать бой. Я не считаю, что победа «Динамо» или ничья в предстоящей игре будут сенсацией, это будет абсолютно нормальный результат», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Московское «Динамо» также набрало девять очков и идёт вторым.