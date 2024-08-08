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Египет — Марокко — результат матча за третье место 8 августа 2024, счёт 0:6, Олимпиада 2024 в Париже

Сборная Марокко разгромила Египет и выиграла бронзу Олимпиады-2024
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Завершился матч за третье место футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались сборные Египта и Марокко. Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Матч закончился победой марокканской национальной команды со счётом 6:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
08 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Египет U23
Окончен
0 : 6
Марокко U23
0:1 Абде – 23'     0:2 Рахими – 26'     0:3 Эль-Ханнус – 51'     0:4 Рахими – 64'     0:5 Накаш – 73'     0:6 Хакими – 87'    

На 23-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник сборной Марокко Эз Абде. На 26-й минуте Суфьян Рахими укрепил преимущество марокканской национальной команды. На 51-й минуте полузащитник Марокко Билал Эль-Ханнус довёл счёт до разгромного. На 64-й минуте нападающий Суфьян Рахими забил четвёртый гол гостей в игре. На 73-й минуте защитник Акрам Накаш забил пятый гол в ворота египтян. На 87-й минуте защитник Ашраф Хакими забил шестой гол сборной Марокко.

В финале турнира встретятся сборные Испании и Франции.

Календарь футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Турнирная сетка футбольного турнира на Олимпиаде-2024
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