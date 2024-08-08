Сборная Марокко разгромила Египет и выиграла бронзу Олимпиады-2024

Завершился матч за третье место футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались сборные Египта и Марокко. Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Матч закончился победой марокканской национальной команды со счётом 6:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник сборной Марокко Эз Абде. На 26-й минуте Суфьян Рахими укрепил преимущество марокканской национальной команды. На 51-й минуте полузащитник Марокко Билал Эль-Ханнус довёл счёт до разгромного. На 64-й минуте нападающий Суфьян Рахими забил четвёртый гол гостей в игре. На 73-й минуте защитник Акрам Накаш забил пятый гол в ворота египтян. На 87-й минуте защитник Ашраф Хакими забил шестой гол сборной Марокко.

В финале турнира встретятся сборные Испании и Франции.

Супермаркет в Олимпийской деревне: