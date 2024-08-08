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Денисов объяснил, почему при Семаке в «Зените» не раскрываются футболисты из академии

Денисов объяснил, почему при Семаке в «Зените» не раскрываются футболисты из академии
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Бывший футболист сборной России и «Зенита» Игорь Денисов считает, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак был бы рад, чтобы при нём кто-то из академии клуба раскрылся, но высокие задачи команды влияют на это.

«Я знаю Семака. Для него за счастье, чтобы при нём кто-то раскрылся. Но Семаку звонят сверху и говорят: «Ты обязан стать чемпионом страны. Всё, точка. Ты обязан стать чемпионом страны», — сказал Денисов в выпуске YouTube-канала Nobel.

Отметим, что сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака в шести сезонах подряд становились победителями РПЛ.

После трёх туров нынешнего розыгрыша чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.

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