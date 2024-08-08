Лепёхин: матч «Зенит» — «Динамо» очень важный, он может сказаться на РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о матче 4-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые встретятся с московским «Динамо». Игра состоится 10 августа.

«Новый сезон РПЛ начался, и «Зенит» с «Динамо» пока идут без потери очков в чемпионате. «Зенит» при любом раскладе будет бороться за чемпионство. Для «Динамо» же предстоящий матч будет показательным и очень важным, ведь он может сказаться на дальнейшем турнире. Если московской команде удастся забрать очки у «Зенита», то она может повторить прошлогодний успех. Ведь «Динамо» будет находиться в лидерах чемпионата, а также команда психологически поймёт, что ей по силам бороться с «Зенитом» в этом сезоне», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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