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Лепёхин: матч «Зенит» — «Динамо» очень важный, он может сказаться на РПЛ

Лепёхин: матч «Зенит» — «Динамо» очень важный, он может сказаться на РПЛ
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о матче 4-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые встретятся с московским «Динамо». Игра состоится 10 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Новый сезон РПЛ начался, и «Зенит» с «Динамо» пока идут без потери очков в чемпионате. «Зенит» при любом раскладе будет бороться за чемпионство. Для «Динамо» же предстоящий матч будет показательным и очень важным, ведь он может сказаться на дальнейшем турнире. Если московской команде удастся забрать очки у «Зенита», то она может повторить прошлогодний успех. Ведь «Динамо» будет находиться в лидерах чемпионата, а также команда психологически поймёт, что ей по силам бороться с «Зенитом» в этом сезоне», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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