Деменко: вряд ли «Зенит» согласится отпустить Глушенкова в Европу за очень хорошие деньги

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко считает, что петербургский клуб не согласится отпустить Максима Глушенкова в Европу.

«Однозначно, у Глушенкова суперстарт в «Зените». Он вписался в команду и хорошо себя чувствует, поэтому для «Зенита» Глушенков — самое лучшее приобретение среди российских футболистов. Я думаю, что уже следующим летом на Глушенкова будут смотреть многие клубы из Европы. Но если он будет так же играть, то вряд ли «Зенит» согласится отпустить его даже за очень хорошие деньги. Питерский клуб предпримет попытки, чтобы сохранить россиянина», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). 25-летний российский футболист забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей в составе петербургского клуба.