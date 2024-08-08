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Пресс-служба РПЛ отреагировала на завершение карьеры Пепе, вспомнив его игру с ЦСКА

Пресс-служба РПЛ отреагировала на завершение карьеры Пепе, вспомнив его игру с ЦСКА
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги отреагировала на объявление 41-летним центральным защитником Пепе о завершении игровой карьеры.

Публикацию можно посмотреть в телеграм-канале РПЛ.

Матч «Порту» — ЦСКА, в котором дебютировал Пепе, состоялся 14 сентября 2004 года. Эта игра закончилась со счётом 0:0.

«Порту» стал последним клубом футболиста, за который он выступал с 2004 по 2007 год и с 2019 по 2024 год. За этот период он принял участие в 288 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 11 результативными передачами.

Также Пепе выступал в составе мадридского «Реала» с 2007 по 2017 год. За этот период он сыграл 334 матча, в которых отметился 15 голами и 20 результативными передачами. В составе «сливочных» защитник трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также три раза становился чемпионом Испании.

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