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Юрий Жирков объяснил, почему не считает ЦСКА конкурентом «Зенита»

Юрий Жирков объяснил, почему не считает ЦСКА конкурентом «Зенита»
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Бывший защитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением о ЦСКА.

— Мне кажется, в ЦСКА все равно не те игроки собраны, чтобы конкурировать с «Зенитом».

— Можете расшифровать?
— Раньше в ЦСКА приходили Карвальо, Жо, Вернблум — игроки сборных. Сейчас вот Круговой хорошее усиление, – приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА встречался с «Оренбургом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Игра закончилась со счётом 5:1 в пользу армейцев. У хозяев голами отметились Тамерлан Мусаев, Игорь Дивеев (дубль), Иван Обляков и Келлвен. Гости ответили точным ударом Дмитрия Рыбчинского. ЦСКА заработал семь очков и располагается на третьей строчке.

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