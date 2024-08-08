Де Хеа в шаге от подписания контракта с «Фиорентиной» с зарплатой в € 3 млн — Романо

«Фиорентина» находится в шаге от подписания контракта с 33-летним вратарём Давидом де Хеа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, трудовое соглашение с испанским вратарём будет рассчитано на один год с опцией продления ещё на сезон. Заработная плата составит € 3 млн в год. На текущий момент ожидается прохождение де Хеа медицинского обследования.

В июле 2023 года закончился контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед», с того момента 33-летний футболист остаётся в статусе свободного агента. За «красных дьяволов» испанский вратарь провёл 545 матчей во всех турнирах, 190 из которых он отыграл «на ноль». В этих встречах де Хеа пропустил 590 голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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