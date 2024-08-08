Сёмин: для меня удивительно, что Антон Миранчук не может найти себе команду

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от того, что экс-полузащитник железнодорожников Антон Миранчук не может найти себе новую команду.

«Для меня удивительно, что Миранчук не может найти команду. Наверное, в данной ситуации это вопрос к агентам, почему так происходит. Это игрок с большим потенциалом, футболист высокого уровня. То, что он до сих пор без команды — для меня нонсенс», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Миранчук попал в академию железнодорожников в 2011 году, уже через год дебютировал в молодёжном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав. 1 июня московская команда объявила об уходе игрока. В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.