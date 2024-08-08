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Главный тренер «Актобе» Парфёнов охарактеризовал новичка «Ахмата» Самородова

Главный тренер «Актобе» Парфёнов охарактеризовал новичка «Ахмата» Самородова
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Главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфёнов поделился мнением о новоиспечённом крайнем нападающем «Ахмата» Максиме Самородове, перешедшем в российский клуб из казахстанского 6 августа.

«В «Ахмате» главный тренер Адиев, который хорошо знает возможности Максима Самородова, потому что он в сборной Казахстана использовал его в линии атаки. В «Актобе» Самородова использовали больше в качестве флангового нападающего.

Он разносторонний футболист, который может закрыть несколько позиций. Плюс, у него неплохая скорость, дриблинг и удар, а также хорошая подвижность. У него такой возраст, когда можно двигаться вперёд. Самородов обучаемый и хорошо принимает информацию. Интересный пацан», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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