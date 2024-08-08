«Ты уникален, мой брат». Роналду отреагировал на завершение карьеры Пепе

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на решение центрального защитника Пепе завершить профессиональную карьеру в возрасте 41 года.

«Не хватает слов, чтобы выразить то, как много ты для меня значишь, мой друг. Мы выиграли всё, что можно было выиграть на поле, но величайшее достижение — это дружба и уважение, которые я испытываю к тебе. Ты уникален, мой брат. Спасибо тебе за всё», — написал Роналду в своём аккаунте в социальной сети.

Пепе выступал в составе мадридского «Реала» с 2007 по 2017 год. За этот период он сыграл 334 матча, в которых отметился 15 голами и 20 результативными передачами. В составе «сливочных» защитник трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также три раза становился чемпионом Испании.

За сборную Португалии Пепе провёл 141 матч и забил восемь голов. Выиграл Евро-2016 и Лигу наций УЕФА (2019).

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