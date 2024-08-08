Пол Скоулз назвал слабое место в нынешнем составе «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назвал позиции в нынешнем составе «красных дьяволов», которые беспокоят его больше всего.

«Я слышу, как многие фанаты «Манчестер Юнайтед» говорят, что они с нетерпением ждут нового сезона, но я крайне взволнован. Середина поля — это зона, где у нас есть чёртова пустота. Команды просто прорываются сквозь нас. Я всё ещё беспокоюсь за позицию вратаря, она вызывает у меня переживания», — приводит слова Скоулза Goal со ссылкой на The Overlap.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков и занял восьмое место. «Красные дьяволы» завоевали Кубок Англии. В финале этого соревнования подопечные Эрика тен Хага обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

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