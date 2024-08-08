Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пол Скоулз назвал слабое место в нынешнем составе «Манчестер Юнайтед»

Пол Скоулз назвал слабое место в нынешнем составе «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назвал позиции в нынешнем составе «красных дьяволов», которые беспокоят его больше всего.

«Я слышу, как многие фанаты «Манчестер Юнайтед» говорят, что они с нетерпением ждут нового сезона, но я крайне взволнован. Середина поля — это зона, где у нас есть чёртова пустота. Команды просто прорываются сквозь нас. Я всё ещё беспокоюсь за позицию вратаря, она вызывает у меня переживания», — приводит слова Скоулза Goal со ссылкой на The Overlap.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков и занял восьмое место. «Красные дьяволы» завоевали Кубок Англии. В финале этого соревнования подопечные Эрика тен Хага обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» отказался от борьбы за футболиста «ПСЖ» Угарте — Орнштейн

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android