Трансфер Кёна в «Спартак» может сорваться из-за правительства Германии — Gala Haber

Переход 25-летнего немецкого защитника «Галатасарая» Деррика Кёна в московский «Спартак» может быть сорван из-за правительства Германии. Об этом сообщает Gala Haber в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, правительство Германии выступает против того, чтобы немецкие спортсмены заключали контракты с российскими клубами. Подчёркивается, что красно-белые предоставили левому защитнику 48 часов для принятия окончательного решения.

Кён выступает в составе «Галатасарая» с февраля 2024 года. За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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