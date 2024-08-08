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Жирков: «Спартак», наверное, не там ищет игроков

Жирков: «Спартак», наверное, не там ищет игроков
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Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков высказался о конкуренции московских клубов с «Зенитом».

— Почему у Москвы, богатейшего города, не получается создать чемпионскую команду?
— «Спартак», наверное, не там ищет игроков. В «Локомотиве» вообще непонятно что происходит в структуре клуба. Кто ещё?

— «Динамо».
— Да, подходит к тому моменту, чтобы навязать конкуренцию, но она слабенькая, – приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

На протяжении шести последних сезонов победителем Российской Премьер-Лиги неизменно становился петербургский «Зенит».

После трёх туров нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с девятью набранными очками возглавляет «Зенит» благодаря лучшей разнице мячей при равенстве очков. На втором месте находится московское «Динамо» с тем же количеством очков. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА, набравший семь очков.

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