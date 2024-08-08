Парфёнов: возьму попкорн и посмотрю, чем закончится история с Соболевым

Главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфёнов поделился мыслями о будущем нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Я не особо читаю что-то из новостей. Ситуация с отстранением Соболева? Очень сложно. Наверное, возьму такую позицию: возьму попкорн и посмотрю, чем закончится эта история (смеётся).

Соболев просто теряет время. Кажется, что у него всё впереди, а время пролетит. Важно, чтобы потом не жалел», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В прошлом месяце Александр был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.