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Канищев: возможная потеря очков «Зенитом» — сенсация, «Динамо» нельзя назвать конкурентом

Канищев: возможная потеря очков «Зенитом» — сенсация, «Динамо» нельзя назвать конкурентом
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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о матче 4-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые встретятся с московским «Динамо». Игра состоится 10 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зениту» нечего доказывать. Команда с первых матчей показала, что находится в полном отрыве от всех ближайших потенциальных соперников, ведь их даже конкурентами нельзя назвать. В предстоящем матче у «Динамо» есть шансы, но всё зависит от того, как команда выйдет на игру. «Динамо» сейчас выглядит не так, как в конце прошлого сезона, но команде может помочь уверенность в себе, ведь они дважды обыграли «Зенит» в прошлом году.

Хочется увидеть матч достойных соперников, а не когда одну команду выносят в первом тайме со счётом 4:0 и дальше уже статистика. На сегодняшний день победа «Динамо» над «Зенитом» и любая потеря очков питерской командой будет сенсацией. Пока «Зенит» на ходу, ему прёт и залетает всё, что можно. Но в жизни так бывает, что сегодня фортуна с тобой, а завтра она отвернётся. Однако запас «Зенита» в чемпионате России такой, что можно спать спокойно», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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