The Athletic: Почеттино — главный претендент на пост нового главного тренера сборной США

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино является главным претендентом на пост нового тренера сборной США. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, на текущий момент Федерация футбола США рассматривает вариант с назначением на должность временного исполняющего обязанности главного тренера национальной команды Майки Вараса, который возглавляет сборную U20.

Последним местом работы аргентинского специалиста был лондонский «Челси», в котором он трудился с лета 2023 года по май 2024 года. За этот период под его руководством «синие» провели 51 матч во всех турнирах, в которых они 27 раз одержали победу, 10 раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение.

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