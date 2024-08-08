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The Athletic: Почеттино — главный претендент на пост нового главного тренера сборной США

The Athletic: Почеттино — главный претендент на пост нового главного тренера сборной США
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Аргентинский специалист Маурисио Почеттино является главным претендентом на пост нового тренера сборной США. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, на текущий момент Федерация футбола США рассматривает вариант с назначением на должность временного исполняющего обязанности главного тренера национальной команды Майки Вараса, который возглавляет сборную U20.

Последним местом работы аргентинского специалиста был лондонский «Челси», в котором он трудился с лета 2023 года по май 2024 года. За этот период под его руководством «синие» провели 51 матч во всех турнирах, в которых они 27 раз одержали победу, 10 раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение.

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