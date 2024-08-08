Писарев: сейчас все проигрывают «Зениту». Психологически «Динамо» будет просто

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев поделился мнением о предстоящем матче «Зенита» с московским «Динамо» в 4-м туре РПЛ. Встреча пройдёт в субботу, 10 августа, а стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

«Зенит» в хорошем состоянии, они определились со схемой, суперприобретения, все на ходу. У «Динамо» же кадровые проблемы. Зеркальная ситуация по сравнению с прошлым годом. «Зенит» — явный фаворит в этом матче.

У Лички сейчас нет выбора. Если «Динамо» зацепит очки в Санкт‑Петербурге — вернутся героями. Если проиграют, то ничего страшного, пошли дальше. Сейчас все проигрывают «Зениту». Психологически «Динамо» просто, — сказал Писарев в эфире «Матч Премьер».

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» также набрало девять очков и идёт вторым.