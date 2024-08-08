Парфёнов: у «Спартака» есть прогресс в игре — появились нестандартные действия

Главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфёнов поделился мнением об игровой форме «Спартака» на старте нового сезона.

«Матчи «Актобе» идут плюс-минус в одно время с играми «Спартака». Поэтому в основном смотрю обзоры, но видел тайм с Самарой. Видно, что появляется определённая «химия». Но не хотелось бы возносить сейчас «Спартак».

Конечно, определённая эйфория у всех присутствует. Теперь момент стабильности этой эйфории. Видно, что играют на кураже. Атмосфера как складывается — команда начинает выигрывать и она появляется. Только через победы можно эту атмосферу держать и сохранять. У «Спартака» есть определённый толчок в игре и прогресс. Появились какие-то нестандартные действия. Будем дальше смотреть и переживать», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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