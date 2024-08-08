«Челси» купит 19-летнего вратаря «Генка» за сумму до € 20 млн — Романо

«Челси» осуществит трансфер 19-летнего вратаря «Генка» Майка Пендерса за сумму в размере до € 20 млн с учётом бонусов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бельгийский голкипер останется в «Генке» до завершения сезона-2024/2025, а затем присоединится к лондонскому клубу.

В минувшем сезоне 19-летний футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». В общей сложности Пендерс провёл 2250 минут на поле. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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