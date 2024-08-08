Деменко: Станкович создаёт в «Спартаке» коллектив, он психологически работает с игроками

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко поделился мыслями о «Спартаке».

«Проходных матчей в РПЛ нет, все команды сталкиваются с проблемами. Но «Спартак» сейчас демонстрирует хороший футбол. К примеру, взять матч с «Крыльями Советов», но у самарцев есть проблемы. Когда посмотрим на «Спартак» в матчах с более сильными соперниками, то тогда можно что-то говорить о красно-белых. Однако сейчас через экран телевизора я вижу, что после голов все футболисты «Спартака» радуются и обнимают друг друга. Станкович создаёт коллектив в команде. Он много общается и разговаривает с футболистами. Поэтому в этом моменте больше влияет психология и многие футболисты открываются. Взять того же Угальде, который начал забивать, в этом заслуга Станковича.

Никто не ожидал, что «Ахмат» проиграет с крупным счётом «Локомотиву». «Спартак» же сейчас преобразился при Станковиче, но если взять сыгранные матчи, то команда не играла с топ-клубами. Также сейчас появляется ситуация с Соболевым, которая также влияет на команду. Поэтому Станкович больше психологически работает с футболистами», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.