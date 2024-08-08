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«Аталанта» приобрела 25-летнего форварда сборной Италии Ретеги

«Аталанта» приобрела 25-летнего форварда сборной Италии Ретеги
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«Аталанта» объявила о подписании контракта с 25-летним центральным нападающим сборной Италии Матео Ретеги, который ранее выступал за «Дженоа». Об этом информирует официальный сайт клуба из Бергамо.

Фото: ФК «Аталанта»

Ранее авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщал, что «Аталанта» заплатит «Дженоа» € 22+3 млн за этот переход.

В минувшем сезоне Ретеги принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Срок действующего трудового соглашения нападающего с «Аталантой» не раскрывается. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Ретеги принял участие в 12 матчах сборной Италии во всех соревнованиях, в которых отметился четырьмя голами.

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