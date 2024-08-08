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Мадридский «Реал» прокомментировал решение Пепе завершить карьеру

Мадридский «Реал» прокомментировал решение Пепе завершить карьеру
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Пресс-служба мадридского «Реала» отреагировала на объявление 41-летним центральным защитником Пепе о завершении игровой карьеры.

«Реагируя на объявление Пепе о завершении карьеры, «Реал» Мадрид хочет выразить свою благодарность, привязанность и восхищение одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола.

За наш клуб Пепе выступал с 2007 по 2017 год, выиграв все титулы, которые можно было выиграть: три ЛЧ, две Ла Лиги, два КЧМ, два Суперкубка Европы, два Кубка Испании и два Суперкубка Испании.

Пепе был одним из лучших защитников «Реала» и европейского футбола. Он всегда будет пользоваться признанием и любовью всех болельщиков нашей команды. «Реал» желает ему и его семье удачи на новом этапе жизни», – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Пепе выступал в составе мадридского «Реала» с 2007 по 2017 год. За этот период он сыграл 334 матча, в которых отметился 15 голами и 20 результативными передачами.

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