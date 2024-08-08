«Барселона» может приобрести Кингсли Комана в августе — Плеттенберг

«Барселона» рассматривает вариант с подписанием 28-летнего крайнего нападающего «Баварии» Кингсли Комана. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент сине-гранатовые ещё не полностью отказались от идеи с покупкой вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса. Однако если к концу августа каталонский клуб продаст некоторых футболистов, он будет готов всерьёз рассмотреть вариант с подписанием Комана.

В последние несколько дней «Барселона» установила контакт с представителями французского нападающего. Сине-гранатовым сообщили, что возможна сделка по аренде Комана.

В минувшем сезоне Коман принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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