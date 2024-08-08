DM: «Ливерпуль» пытается убедить Субименди перейти к ним, «Реал Сосьедад» против этого

«Ливерпуль» активно пытается уговорить 25-летнего полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди перейти к ним, в то время как испанский клуб старается сохранить футболиста. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, мерсисайдцы акцентируют внимание на том, что, перейдя в «Ливерпуль», Субименди получит возможность выступать в топ-клубе и играть в Лиге чемпионов. Кроме того, полузащитника уверяют в том, что он станет важной частью команды нового тренера английского клуба Арне Слота.

Субименди выступает за «Реал Сосьедад» с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за испанцев 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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