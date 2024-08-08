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Участие четырёх защитников «МЮ» в матче с «Ман Сити» находится под вопросом

Участие четырёх защитников «МЮ» в матче с «Ман Сити» находится под вопросом
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о физическом состоянии защитников манкунианцев в преддверии матча Суперкубка Англии с «Манчестер Сити», который состоится 10 августа.

Суперкубок Англии — 2024 . Финал
10 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Гарри Магуайр пропустил [товарищеский] матч с «Ливерпулем» (встреча состоялась 4 августа. — Прим. «Чемпионата»), это была мера предосторожности, но относительно его участия в субботней игре стоит вопросительный знак. У нас будет тренировка, на которой мы должны посмотреть, достаточно ли он здоров, чтобы быть доступным.

Виктор [Линделёф] сыграл, но его состояние также вызывает вопросы. То же самое касается Аарона Ван-Биссаки, а также Люка Шоу. Мы будем должны оценить их состояние завтра [в пятницу]», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

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