Участие четырёх защитников «МЮ» в матче с «Ман Сити» находится под вопросом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о физическом состоянии защитников манкунианцев в преддверии матча Суперкубка Англии с «Манчестер Сити», который состоится 10 августа.

«Гарри Магуайр пропустил [товарищеский] матч с «Ливерпулем» (встреча состоялась 4 августа. — Прим. «Чемпионата»), это была мера предосторожности, но относительно его участия в субботней игре стоит вопросительный знак. У нас будет тренировка, на которой мы должны посмотреть, достаточно ли он здоров, чтобы быть доступным.

Виктор [Линделёф] сыграл, но его состояние также вызывает вопросы. То же самое касается Аарона Ван-Биссаки, а также Люка Шоу. Мы будем должны оценить их состояние завтра [в пятницу]», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

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