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Каррагер: очень удивлюсь, если Мареска останется тренером «Челси» до конца сезона

Каррагер: очень удивлюсь, если Мареска останется тренером «Челси» до конца сезона
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер подверг критике курс развития «Челси» при новых владельцах.

«В эпоху Гвардиолы и Клоппа люди начали забывать, что «Челси» был так близок к прорыву. Они обыграли «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов, а затем проиграли «Ливерпулю» в серии пенальти. Томас Тухель мог навязать борьбу Клоппу и Пепу в матчах.

Но затем приходит этот новый владелец, и начинается катастрофа. Они пригласили новых футболистов, но только Коул Палмер выглядит высококлассным игроком. Я беспокоюсь за «Челси». Почеттино и Палмер заслужили похвалу за прошлый сезон.

Однако теперь пришёл новый тренер, и всё по-другому. То, как прошла предсезонная подготовка «Челси»… Их первая игра будет с «Ман Сити». Я буду удивлён, если Мареска останется тренером до конца сезона, очень удивлён», — приводит слова Каррагера Metro со ссылкой на The Overlock.

Энцо Мареска был назначен на пост тренера лондонского клуба нынешним летом.

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