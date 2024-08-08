Аршавин: Глушенков для Карпина — это новый Дзюба? Мне кажется, это раздуто

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о взаимоотношениях нападающего «Зенита» Максима Глушенкова с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

– Глушенков для Карпина – это новый Артём Дзюба?

– Нет. И вообще не близко. Мне кажется, это так раздуто. Я не думаю, что Валерию Георгиевичу не нравится Глушенков, – сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Ранее комментатор Дмитрий Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» рассказал, что у Глушенкова случился конфликт с Валерием Карпиным. В связи с этим футболист не вызывается в сборную России.

Напомним, 20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). 25-летний российский футболист забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей в составе петербургского клуба.