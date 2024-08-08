Агент Гурцкая объяснил, почему Галицкий не уволит Мусаева с поста тренера «Краснодара»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий не уволит Мурада Мусаева.

– Можно ли допустить скорое увольнение Мусаева?

– К сожалению, нет.

– Почему?

– Потому что богатые люди очень тяжело признают свою ошибку.

– Но ведь увольнение Ивича – это было признание ошибки своей.

– Увольнение Ивича больше попахивало самодурством. Показать: я могу уволить тренера, который не делает то, что я хочу, – сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

По ходу прошлого сезона Владимир Ивич был уволен с должности главного тренера «Краснодара». Новым рулевым южан стал Мурад Мусаев, который уже работал с командой с 2018 по 2021 год.

Напомним, после трёх туров чемпионата России по футболу «Краснодар» заработал три очка. Подопечные Мурада Мусаева занимают 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре Российской Премьер-Лиги южане на своём поле сыграют с московским ЦСКА. Игра пройдёт 10 августа.