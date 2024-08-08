Жирков: может, Чалова «Зенит» потом купит

Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков высказался о переходе нападающего Фёдора Чалова в ПАОК.

— Как смотрите на переход Чалова в ПАОК?

— Нормально. Сыграет в отборочном раунде Лиги чемпионов, покажет себя. Потом, возможно, уедет в топ-5. Всё может быть — или, может, его «Зенит» купит потом, – приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

1 августа греческий ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн.

Чалов — воспитанник армейцев, с семи лет находился в структуре ПФК ЦСКА. За основной состав он дебютировал в сезоне-2016/2017, а первый гол забил «Уралу» в декабре 2016-го. Вместе с командой Чалов выиграл Суперкубок в 2018 году, Кубок России – в 2023-м, трижды становился серебряным призёром РПЛ. В сезоне-2018/2019 он стал лучшим бомбардиром (15) и лучшим игроком по системе «гол+пас» (15+7). Всего за ПФК ЦСКА форвард забил 89 мячей и сделал 46 голевых передач в 263 матчах.