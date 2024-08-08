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Обанкротившийся «Бордо» обжалует решение о переводе клуба в четвёртый дивизион

Обанкротившийся «Бордо» обжалует решение о переводе клуба в четвёртый дивизион
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«Бордо» обжалует ранее принятое решение Федерации футбола Франции (FFF) о переводе клуба в четвёртый дивизион из-за его тяжёлой экономической ситуации.

Как информирует официальный сайт шестикратных чемпионов Франции, они подали апелляцию на подобное решение FFF. В ближайшее время в финансовой комиссии Федерации футбола Франции должны пройти соответствующие слушания.

«Клуб считает, что успехи в его реструктуризации, которая началась с открытия процедуры реорганизации, требуют его скорейшего возвращения в элиту французского футбола», – также сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

«Бордо» из одноимённого города Бордо с сезона-2022/2023 выступает во французской Лиге 2. Клуб ранее становился шестикратным чемпионом Франции, четырёхкратным обладателем Кубка и трёхкратным победителем Суперкубка страны.

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