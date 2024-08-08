В «Штурме» оценили игру российского вратаря Худякова

Спортивный директор «Штурма» Андреас Шикер заявил, что команда довольна игрой и работой российского вратаря Даниила Худякова

«Даниил очень хорошо прижился в клубе и быстро интегрировался в команду. Он отыграл 90 минут в нашем вчерашнем товарищеском матче против „Пари Сен-Жермен“, а также 45 минут в товарищеском матче против „Порту“ перед началом нашего соревновательного сезона. Пока что мы очень довольны его игрой, а также ежедневными тренировками на поле, конечно, как и планировалось, у него будет время развиваться здесь, в клубе», — приводит слова Шикера ТАСС.

О переходе 20-летнего Даниила Худякова в «Штурм» было официально объявлено в понедельник, 22 июля.

21 июня «Локомотив» объявил, что Худяков покинул команду железнодорожников после истечения срока действия контракта. Вратарь дебютировал в составе основной команды «Локомотива» в сентябре 2021 года. Всего за «Локомотив» Даниил Худяков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, шесть из которых сыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.