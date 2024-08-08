«Планы чиновников из УЕФА и ФИФА — безумие». В «Баварии» высказались о клубном ЧМ-2025

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес высказался относительно идеи ФИФА расширить клубный чемпионат мира 2025 года, в нём примут участие 32 команды из шести конфедераций.

«У мадридского «Реала» есть те же опасения, что и у нас. В какой-то момент терпения не хватит. То, что планируют некоторые чиновники из УЕФА и ФИФА, — безумие. Спорт становится всё менее качественным, футболисты всё чаще получают травмы», — приводит слова Хёнеса журналист Максимилиан Кох в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее расширение состава участников клубного чемпионата мира 2025 года было раскритиковано глобальным союзом профессиональных игроков, а также Форумом мировых лиг, представляющим профессиональные лиги. Обе организации выразили обеспокоенность самочувствием игроков из-за добавления матчей в уже перегруженный игровой календарь.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: