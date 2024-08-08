Стало известно об отношении «Ливерпуля» к интересу «Реала» к Александер-Арнольду

В руководстве «Ливерпуля» спокойно относятся к тому, что мадридский «Реал» проявляет интерес к 25-летнему правому защитнику мерсисайдцев Тренту Александер-Арнольду. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, согласование нового контракта с английским футболистом является первоочередной задачей для «Ливерпуля». Действующее трудовое соглашение Александер-Арнольда с мерсисайдцами рассчитано до лета 2025 года. На следующей недели защитник проведёт переговоры с новым главным тренером «Ливерпуля» Арне Слотом о своей роли в команде.

Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля». В его составе футболист принял участие в 310 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 81 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: