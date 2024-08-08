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«Аль-Ахли», интересовавшийся Кассьеррой, хочет подписать Осимхена — Джейкобс

«Аль-Ахли», интересовавшийся Кассьеррой, хочет подписать Осимхена — Джейкобс
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Саудовский «Аль-Ахли», нуждающийся в усилении линии атаки, заинтересован в трансфере нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент нигерийский футболист ждёт предложения от европейских грандов, однако ранее он сообщал, что его привлекает идея с продолжением карьеры в Саудовской Аравии.

Подчёркивается, что «Аль-Ахли» и «Аль-Иттифак» также рассматривают вариант с трансфером форварда «Аль-Фейхи» Фэшн Сакала. Кроме того, обсуждалась возможность перехода нападающего «Зенита» Матео Кассьерры.

В минувшем сезоне Осимхен принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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