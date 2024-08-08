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Аршавин назвал лучшего тренера по итогам 3-го тура РПЛ

Аршавин назвал лучшего тренера по итогам 3-го тура РПЛ
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Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос о лучшем тренере в 3-м туре Российской Премьер-Лиги.

– Лучший тренер тура РПЛ?
– Я назову Семака. По всем статьям переигран тренер сборной России, – сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

3 августа завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Зенит» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 5:0.

Подопечные Сергея Семака после трёх туров чемпионата России по футболу набрали девять очков и занимают первое место в турнирной таблице.

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