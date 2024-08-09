Куртуа высказался о сложности матча Суперкубка УЕФА с «Аталантой»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением об «Аталанте» в преддверии матча Суперкубка УЕФА, который состоится 14 августа.

«Аталанта» — хорошая команда. Они прессингуют по всему полю. Мы играли с ними в матче Лиги чемпионов несколько лет назад, и это была тяжёлая встреча. Знаем, что это будет непростой матч, но мы действительно постараемся победить. Это то, что делает нас нами», — приводит слова бельгийского вратаря официальный сайт УЕФА.

Игра «Реал» — «Аталанта» пройдёт на стадионе «Народовы» в Варшаве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В финале Лиги Европы «Аталанта» разгромила «Байер» со счётом 3:0. В финальной игре Лиги чемпионов «сливочные» победили дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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