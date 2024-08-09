Игорь Денисов заявил, что приветствует драки в команде

Бывший полузащитник сборной России, а ныне тренер в академии «Торпедо» Игорь Денисов сообщил, что приветствует драки в команде.

– У меня был один случай в моей команде. У меня раздался звонок. Ребята подрались в школе. Пацанам 13 лет, а они уже выясняют, кто из них альфа самец, а может, и самец. Это капец, рукоприкладство. А эти ребята привозные. Я их привёз, они у меня живут в интернате. Они у меня живут в отличных условиях, в идеальных условиях. Я их отправил в школу, и в этой школе они у меня подрались. И я сижу и думаю: «Что мне делать?» Что мне делать? Я молодой специалист в этой профессии. Я долго думал и решил. Я их вызвал и сказал: «Ребята, вы позорите мою фамилию, потому что директор меня знает». Я говорю: «Я за драки, я приветствую драки. Но только выясняйте отношения за что? Вы можете драться в раздевалке за то, что кто-то не добежал».

— Ты это приветствуешь?

— Конечно. Я разберусь, дверь закрою, и выясняйте. Но в раздевалке, за футбол, а не в общественном месте, где все на тебя смотрят. Я против этого. Выходите на улицу, делайте что хотите, чтобы вас не видели. В квартире закрывайтесь и деритесь один на один.

— Они сейчас в команде?

— Они в команде, да, – сказал Денисов в выпуске YouTube-канала Nobel.