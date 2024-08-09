Куртуа объяснил, почему считает Анчелотти одним из лучших тренеров всех времён

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о главном тренере «сливочных» Карло Анчелотти.

«Прежде всего он великий человек с отличным характером и прекрасный тренер. Анчелотти находит правильный баланс между предоставлением нам свободы и тактическими установками. Он не просто рассказывает о тактике, но и предоставляет таким футболистам, как Винисиус, Родриго и Модрич, много свободы. Тренеру нужен их природный гений. Нельзя загонять их в угол, слишком нагружая тактикой.

Он действительно хорошо управляет раздевалкой — и тренировками тоже. Мы действительно много работаем, но и много развлекаемся, отлично проводя время. Усердно работаем и получаем за это награды, что мне нравится, поэтому я действительно считаю его одним из лучших тренеров всех времён», — приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.

Под руководством Анчелотти «Реал» выиграл три трофея Лиги чемпионов.

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