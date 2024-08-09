Результаты матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 8 августа

8 августа прошли 11 первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Предлагаем вам ознакомиться с их результатами.
«Рапид» выиграл у «Трабзонспора» со счётом 1:0.
«Мольде» разгромил «Серкль Брюгге» со счётом 3:0.
«КИ Клаксвик» победил «Борац Б-Л» со счётом 2:1.
«Кривбасс» уступил «Виктории Пльзень» со счётом 1:2.
«Риека» сыграла вничью с «Эльфсборгом» (1:1).
«Панатинаикос» уступил «Аяксу» со счётом 0:1.
«Партизан» проиграл «Лугано» со счётом 0:1.
«Унио Эспортива Санта-Колома» уступила «РФШ» со счётом 0:2.
«Целе» победил «Шэмрок Роверс» со счётом 1:0.
Минское «Динамо» выиграло у гибралтарского «Линкольна» со счётом 2:0.
«Брага» сыграла вничью с «Серветтом» со счётом 0:0.
Ответные встречи состоятся 15 августа.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
- 9 августа 2024
-
00:51
-
00:42
-
00:32
-
00:30
-
00:17
-
00:09
-
00:07
- 8 августа 2024
-
23:51
-
23:48
-
23:38
-
23:35
-
23:24
-
23:21
-
23:12
-
23:02
-
22:49
-
22:43
-
22:32
-
22:15
-
22:14
-
22:00
-
22:00
-
21:45
-
21:41
-
21:38
-
21:31
-
21:30
-
21:21
-
21:15
-
21:11
-
21:00
-
20:58
-
20:56
-
20:50
-
20:40