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Результаты матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 8 августа

Результаты матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 8 августа
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8 августа прошли 11 первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Предлагаем вам ознакомиться с их результатами.

«Рапид» выиграл у «Трабзонспора» со счётом 1:0.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2024, четверг. 20:00 МСК
Трабзонспор
Трабзон, Турция
Окончен
0 : 1
Рапид В
Вена, Австрия
0:1 Гргич – 67'    

«Мольде» разгромил «Серкль Брюгге» со счётом 3:0.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2024, четверг. 20:00 МСК
Мольде
Мольде, Норвегия
Окончен
3 : 0
Серкль Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Эриксен – 3'     2:0 Эйкрем – 18'     3:0 Линнес – 30'    

«КИ Клаксвик» победил «Борац Б-Л» со счётом 2:1.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2024, четверг. 20:00 МСК
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Окончен
2 : 1
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
1:0 Клеттскард – 10'     1:1 Jensen – 31'     2:1 Эдемарксбаккен – 36'    
Удаления: нет / Herrera – 33'

«Кривбасс» уступил «Виктории Пльзень» со счётом 1:2.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2024, четверг. 21:00 МСК
Кривбасс
Кривой Рог, Украина
Окончен
1 : 2
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
1:0 Аду – 20'     1:1 Panos – 48'     1:2 Vašulín – 69'    

«Риека» сыграла вничью с «Эльфсборгом» (1:1).

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2024, четверг. 21:00 МСК
Риека
Риека, Хорватия
Окончен
1 : 1
Эльфсборг
Борас, Швеция
0:1 Abdulai – 24'     1:1 Галешич – 45+2'    
Удаления: нет / Abdulai – 56'

«Панатинаикос» уступил «Аяксу» со счётом 0:1.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2024, четверг. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
0 : 1
Аякс
Амстердам, Нидерланды
0:1 Бергёйс – 28'    

«Партизан» проиграл «Лугано» со счётом 0:1.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2024, четверг. 21:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
0 : 1
Лугано
Лугано, Швейцария
0:1 Дзанотти – 74'    

«Унио Эспортива Санта-Колома» уступила «РФШ» со счётом 0:2.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2024, четверг. 21:00 МСК
Унио Эспортива Санта-Колома
Санта-Колома, Андорра
Окончен
0 : 2
РФШ
Рига, Латвия
0:1 Икауниекс – 13'     0:2 Osuagwu – 37'    

«Целе» победил «Шэмрок Роверс» со счётом 1:0.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2024, четверг. 21:15 МСК
Целе
Целе, Словения
Окончен
1 : 0
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
1:0 Менало – 34'    

Минское «Динамо» выиграло у гибралтарского «Линкольна» со счётом 2:0.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2024, четверг. 21:45 МСК
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Окончен
2 : 0
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
1:0 Гаврилович – 36'     2:0 Игор – 87'    

«Брага» сыграла вничью с «Серветтом» со счётом 0:0.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2024, четверг. 22:30 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
0 : 0
Серветт
Женева, Швейцария

Ответные встречи состоятся 15 августа.

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