Результаты матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 8 августа

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8 августа прошли 11 первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Предлагаем вам ознакомиться с их результатами.

«Рапид» выиграл у «Трабзонспора» со счётом 1:0.

«Мольде» разгромил «Серкль Брюгге» со счётом 3:0.

«КИ Клаксвик» победил «Борац Б-Л» со счётом 2:1.

«Кривбасс» уступил «Виктории Пльзень» со счётом 1:2.

«Риека» сыграла вничью с «Эльфсборгом» (1:1).

«Панатинаикос» уступил «Аяксу» со счётом 0:1.

«Партизан» проиграл «Лугано» со счётом 0:1.

«Унио Эспортива Санта-Колома» уступила «РФШ» со счётом 0:2.

«Целе» победил «Шэмрок Роверс» со счётом 1:0.

Минское «Динамо» выиграло у гибралтарского «Линкольна» со счётом 2:0.

«Брага» сыграла вничью с «Серветтом» со счётом 0:0.

Ответные встречи состоятся 15 августа.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: