Бурлак: Глушенков — наглый игрок, для него не существует авторитетов

Бывший футболист «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак высказался о новичке «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Максим Глушенков — просто топ! Я играл с ним за «Крылья Советов», так что говорю об этом уверенно. Когда был в «Арсенале», его хотели заманить в Тулу через меня, но тогда не срослось. Он по-футбольному наглый игрок, для него не существует авторитетов. А сейчас он попал в отличную среду. Вендел чувствует Глушенкова с закрытыми глазами», — приводит слова Бурлака Metaratings.

Напомним, 20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). 25-летний российский футболист забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей в составе петербургского клуба.