«Вест Хэм» перехватил Тодибо у «Ювентуса», англичане предложили «Ницце» € 40 млн — Романо

«Вест Хэм Юнайтед» перехватил у «Ювентуса» 24-летнего центрального защитника «Ниццы» Жан-Клера Тодибо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, английский клуб предложил «Ницце» € 40 млн и процент с дальнейшей перепродажи. «Молотобойцы» планируют провести медицинское обследование Тодибо сегодня, 9 августа.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Ювентус» вёл переговоры с «Ниццей» об аренде французского футболиста с обязательством выкупа за € 30–35 млн. Подчёркивалось, что защитник уже дал согласие на переход в итальянский гранд.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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